【AI取代人類】AI料取代3億全職職位　高盛報告：香港最受影響

▲ 高盛最新研究顯示，預計全球有3億個全職工作職位，將被AI取代。

人工智能（AI）近年變得愈來愈強大，人類更面臨大量工作會被AI取代的威脅。美國大型投行高盛的最新研究顯示，預計全球有3億個全職工作職位，將被生成式AI（Generative AI）取代，其中香港有近3成職位容易被AI淘汰，成為全球之最。

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高盛經濟學家Joseph Briggs及Devesh Kodnani近日發表研究報告，指出全球3億個就業職位正面臨被取代的風險，其中辦公室行政支援人員和律師屬高危群組，各被取代46%及44%的工作。報告又提到，較不受影響的是建築業與維修業，料僅被取代約6%及4%工作。

至於對各個國家和地區的影響，報告就提到香港是全球最容易受AI衝擊的地方，預計有近3成的職位，將被AI取代。其次則為以色列、日本及瑞典。惟報告未有詳細透露，香港為何會最容易受到AI衝擊。

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責任編輯：曾曉汶

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