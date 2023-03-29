【旅遊資訊】南韓豁免22地區電子旅行許可申請 港澳地區旅客同樣受惠

為吸引外國遊客，南韓政府宣佈即日起豁免決定22個國家和地區的旅客，入境前申請電子旅遊許可證（K-ETA）的要求，當中包括、香港、澳門、台灣、日本、新加坡、美國、加拿大等地的旅客，入境前豁免申請電子旅遊許可證，目標是在年內吸引1,000萬外國旅客入境，該措施會持續至明年年底。

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除了上述地區外，其餘110個免簽證國家旅客仍需申請K-ETA。此外，南韓亦計劃恢復34個國家的過境簽證豁免，包括美國和歐洲多國，容許過境旅客在當地免簽證逗留30日，至於過境的中國旅行團，亦可停留5日。

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另外，南韓同時撥款600億韓元，用作向韓國市民民眾補助住宿費、度假費等，振作內需，同時推廣多達50個大型k pop、購物、美食、文化活動等，當中包括4月的首爾節及5月於釜山舉行的音樂會。

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撰文：鄭日棱