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洪水橋上車盤減價52萬沽　300萬有找　創屋苑二手新低價

股樓投資 16:09 2023/03/29

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新界西北新盤低價開售，令區內二手屋苑造價受壓，其中洪水橋尚築開放式戶跌穿300萬元，創屋苑二手新低價。中原地產陳逸承說，尚築高層6室，實用面積234平方呎，開放式間隔，原開價350萬元放盤，日前調低至320萬元，終以298萬元沽出，創屋苑二手價新低，實用呎價僅約12,735元。 

陳逸承透露，業主買入上址後，一直作收租用途，最近見市況轉好，趁機沽貨，而買家為外區上車客，鍾情屋苑環境清靜，加上樓價細，可受惠新印花稅措施，故快速承接。 

資料顯示，原業主於2015年中以285.55萬元一手購入單位，持貨8年，未計多年來租金收入，現帳面獲利12.45萬元，物業期內升值約4.4%。 

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撰文 : 黃卓賢

尚築 洪水橋 二手市場 私人屋苑

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