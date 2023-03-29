【內房業績】 華潤置地去年少賺13% 末期息略增1%至1.219元

華潤置地（01109）公布截至去年12月底止全年業績，盈利280.9億元人民幣，按年跌13%。績後股價好淡爭持，今早（29日）曾升至36.3元，最多升2.8%，惟接近中午轉跌，曾跌近1%，其後重拾升勢，最新報35.6元，升0.9%，成交額2.9億元。

同場加映﹕【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

潤地去年營業額2,070.6億元（人民幣，下同），按年跌2.4%。扣除投資物業重估增值後的核心純利錄270億元，按年增1.5%；計入投資物業重估增值後的純利則錄280.9億元，按年跌13.3%。每股盈利3.94元，跌13.2%；派末期息1.219元，連同中期息，全年派息1.401元，按年增長1.5%。綜合毛利率為26.2%，按年下跌0.8個百分點。

【ChatGPT熱潮】 嶺南股份稱騰訊即將推出chatGPT產品 騰訊升逾4%成藍籌之冠【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

期內，開發物業營業額為1,761.6億元，按年下降4.2%；投資物業（包括酒店經營）營業額為170.2億元，按年下降2.4%，如剔除租金減免影響，營業額則錄得增長10.5%，至192.6億元。去年實現簽約額3,013.3億元，按年跌4.7%；權益簽約金額錄2,088.1億元，全年結算面積按年跌16.5%至1,233萬平方米。

同場加映﹕【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧