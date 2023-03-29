【大行報告】富瑞：冬季多緊急單添不確定性 申洲國際風險敞口增加

富瑞表示，申洲國際（02313）風險敞口將增加，主要因為相當顯著的產能增長，及今年冬季更多訂單是緊急訂單，增添不確定性。該行就此下調集團2023年盈測19%，目標價亦相應由130元下調至115元。申洲國際周三（29日）收報78.05元，跌幅1.7%。



【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

該行指，公司於周二（28日）收市後召開分析師會議，其中管理層指今年產能按年增長10%至15%，並預測訂單有所恢復。然而，美國和歐盟的零售疲軟仍然對集團的產能利用率帶來風險。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過長遠而言，該行仍然看好申洲，因其擁有長遠創新面料產品路線圖，並維持對其「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：鄭昊彤