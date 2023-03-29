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【大行報告】富瑞：冬季多緊急單添不確定性 申洲國際風險敞口增加

股樓投資 16:29 2023/03/29

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富瑞表示，申洲國際（02313）風險敞口將增加，主要因為相當顯著的產能增長，及今年冬季更多訂單是緊急訂單，增添不確定性。該行就此下調集團2023年盈測19%，目標價亦相應由130元下調至115元。申洲國際周三（29日）收報78.05元，跌幅1.7%。
 

【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

 

該行指，公司於周二（28日）收市後召開分析師會議，其中管理層指今年產能按年增長10%至15%，並預測訂單有所恢復。然而，美國和歐盟的零售疲軟仍然對集團的產能利用率帶來風險。

 

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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不過長遠而言，該行仍然看好申洲，因其擁有長遠創新面料產品路線圖，並維持對其「買入」評級。

 

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

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責任編輯：鄭昊彤

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申洲國際（02313） 港股 目標價 買入 大行報告

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