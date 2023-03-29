【券商點睇】用戶基數和整體版權內容仍領先 騰訊音樂商業化潛力有望釋放

安信證券表示， 騰訊音樂（ 01698）在用戶基數、產品矩陣佈局和整體版權內容方面依舊具備領先優勢，並持續強化與騰訊生態的聯動，積極探索長音頻等新業務，未來其商業化潛力有待釋放，同時在降本增效驅動下，利潤端有望繼續取得良好表現。 該行予其「買入-B」評級，目標價34元，預測2023及2024年調整後淨利分別為55億及63億元人民幣（下同），調整後淨利率為18.4%及19.8%。 騰訊音樂周三（29日）收報 30.85 元，升幅2%。

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該行指，公司去年第4季在線音樂收入同比增23.6%至35.6億元，其中訂閱收入同比增20.5%，付費用戶同比增16.1%，ARPPU保持環比增長，同比增速轉正，季度內環比和同比分別增1.2%及4.7%至8.9元；非訂閱收入同比增30%至12.1億元，主要得益於廣告業務持續修復，尤其激勵廣告取得強勁增長； 長音頻用戶同比翻倍達1000萬以上。此外，公司已與杰威爾音樂有限公司和相信音樂達成續約協議，雙方將繼續在版權領域展開緊密戰略合作。

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該行認為，期內騰訊音樂社交娛樂業務面臨挑戰，但音頻直播及海外業務仍取得同比增長。 公司未來將通過發展音頻直播、國際擴張和虛擬產品來驅動板塊增長，月度ARPPU值同比為169.6元。 此外，季度內音頻直播收入獲得同比增長，主要得益於Q音直播的業務擴張，季內海外業務收入取得同比增長。

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責任編輯：鄭昊彤