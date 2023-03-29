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【大行報告】摩通：盈測較市場低四成 削贛鋒鋰業目標價至50元

股樓投資 16:11 2023/03/29

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摩根大通表示，雖然鋰價變動並非唯一股價驅動因素，不過鑑於贛鋒鋰業（01772）盈利預測低於市場預測40%，對其評級由「增持」降至「中性」，並將目標價由130元大削62%至50元。贛鋒鋰業周三（29日）收報48.3元，升幅0.8%。

 

【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

該行指出，內地鋰價今年以來下跌30%以上，比預期更加快。該行亦表示，觀察到下游電動車電池庫存增加，將導致第二季鋰價下跌的幅度超過預期。目前預計鋰的現貨價格在短期內會進一步下跌，但繼續預計今年以後會出現供應不足。

 

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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責任編輯：鄭昊彤

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港股 目標價 贛鋒鋰業（01772） 大行報告

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