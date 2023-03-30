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教宗著Balenciaga羽絨照呃到網民 點樣分辨AI生成圖？

環球社會熱點 14:13 2023/03/30

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人工智能（AI）技術應用範疇愈見廣泛，有網民利用AI生成天主教教宗方濟各（Pope Francis）穿著名牌Balenciaga羽絨外套的照片，竟然騙倒數以百萬計網民。

（第二版加入外國媒體分辨AI生成圖的方法）

意企推出保護私隱服飾 著上可躲避AI人臉識別技術 【下一頁】

近日社交媒體瘋傳一張照片，可見教宗方濟各帶著白色小帽及佩戴十字架鏈墜，穿上蓬鬆的Balenciaga白色羽絨外套。

    點擊圖片放大
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    +5

31歲美國芝加哥建築工人Pablo Xavier利用AI藝術平台Midjourney，生成這張假照片。他表示自己希望創作有趣及迷幻的藝術，靈機一觸以教宗為主題。他希望創作一張照片，看到教宗穿著Balenciaga或Moncler等奢華品牌外套，走在羅馬、巴黎的街道上。

專家料逾半學生正用ChatGPT作弊 威脅學術界誠信 【下一頁】

 Xavier將作品發布到一個名為AI Art Universe的Facebook群組及論壇Reddit上，隨即遭到瘋傳。他坦言創作照片時，沒有估計到會有如此大的迴響。情況令人思考日後如何才能辨別圖片真偽。有外媒教導指，雖然乍眼一看圖片幾可亂真，但仍可以從人物眼睛等細節部位分辨。

以是次教宗的AI相片為例，放大後就發現眼睛陰影扭曲，右邊鏡片亦融入臉頰。教宗右手並未實際拿起咖啡杯，而是在杯子上方懸空。背後原因是AI目前仍難以描繪人類手部，特別是手指部分。而且AI是將不同的主題混合一齊，但並不明白物理和重力概念，所以會畫出漂浮的杯子。

另外，AI圖片生成器至今亦未能生成文字，任何文字都會變成無法辨認的塗鴉。但評論亦承認，隨著AI技術不斷發展，上述教授的技巧或很快就會過時。

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責任編輯：鄭錦玲

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