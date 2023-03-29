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【業績｜乳業股】中國飛鶴去年少賺28%、毛利率跌4.8個百分點　末期息17.21港仙

股市 15:51 2023/03/29

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【業績｜乳業股】中國飛鶴去年少賺28%、毛利率跌4.8個百分點　末期息17.21港仙

中國飛鶴 （06186） 公布業績，截至去年底止，純利按年跌28.1%至49.4億元（人民幣，下同），相當於每股盈利0.55元。公司派末期息17.21港仙，按年微跌0.7%。

中國飛鶴升1.9%，暫報5.92港元，成交7733.9萬港元。

期内，中國飛鶴收入按年跌6.4%至213.11億元，當中，嬰幼兒配方奶粉產品收入199.3億元，按年跌7.4%，佔總收入94.4%；其他乳製品收入11.5億元，增長16.4%，佔5.4%；營養補充品收入2.3億元，跌16.6%，佔1.1%。

此外，毛利按年減少12.9%至139.51億元；毛利率跌4.8個百分點至65.5%，主要因為嬰幼兒配方奶粉產品的產品結構變動及產品成本上升；資本開支25.9億元，按年升79%，主要用於物業、廠房及設備、投資物業、無形資產及生物資產，包括收購附屬公司的 資產。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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記者：伍鍵文

H股 港股 奶粉 中國飛鶴（06186） 業績公布
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