【AI取代人類】高盛：AI或可取代約3億個職位　香港成最受影響的地區、邊個行業最易被取締？

▲ 【ChatGPT】高盛：AI或可取代約3億個職位、邊個行業最易被取締？

ChatGPT的出現，令人工智能（AI）成全城關注議題。高盛指，假如AI可實現其所兌現的能力，將會對勞工市場造成重大破壞，而根據歐美的就業數據，目前約三分二的工作某部分與AI自動化有關，而AI最多可替代當前歐美約四分一的工作，令相關職位變得自動化，這亦意味AI可取代約3億個全職工作崗位。

香港近30%全職職位料被AI取締

高盛稱，最容易被AI取代的專業為寫字樓及行政部門支援，約46%就業職位可被取締，其次為法律行業，被取締比率亦有44%，第三為建築與工程學行業，則有37%，最不易被取締的則是勞動力要求較高的專業，如建造業（6%）及維修行業（4%）。

高盛認為，發達國家受AI的影響，會較新興市場為大，報告並以棒圖展示，香港是全球最容易受AI影響的地方，近30%全職職位，將會被AI所取代，其次為以色列、日本及瑞典。至於影響最小的地方，則分別是印度、肯亞及越南。

▲ 高盛在研究報告指香港是最受人工智能影響工作職位的地區，比例較全球平均高出一倍。

AI將會提升生產力

高盛表示，從歷史來看，自動化造成的員工流失，已被新創造的職位所抵銷，這些因科技創新所出現的新增職位，佔長期就業市場增長的絕大部分。

「使用AI可以節省大量勞工成本，創造新的就業機會，並提高未被取締員工的生產力，綜合這些好處，將會提升生產力，從而提高經濟增長的動力，但相關提振的時間表則難以預測。」

高盛估計，當廣泛採取AI後，十年內可將美國勞動力生產率的年增長率提高最多1.5個百分點，而對於勞動力的提升程度，則視乎AI能夠完成任務的難度有多高、其表現有多好、有多少工作會被自動化所被締。

高盛又指，全球勞動力提高對於推動經濟增長有重大幫助，預期AI最終可將環球經濟每年增長幅度提高7個百分點。即使AI的影響力取決於其能力及採用時間表，但這個估計凸顯AI兌現承諾，對經濟帶來的巨大潛力。

相關文章：【AI大戰】Google正式加入AI聊天機器人大戰 Bard在英、美展開公測

相關文章：【AI芯片】Nvidia為出口中國特製H800 AI芯片、繞美國H100禁令 新推雲租賃服務谷AI

相關文章：【美股焦點】Salesforce推出AI工具「Einstein GPT」 可回答提問或撰寫營銷郵件

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

編輯：陳韻妍