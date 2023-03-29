▲ 【電視廣播TVB】TVB周四推《衝上雲霄》直播帶貨 時長12小時、主推香港產品

TVB電視廣播 （00511） 夥拍阿里巴巴 （09988） 淘寶直播年內開展48場直播帶貨，首場TVB直播間交易額達到2000萬人民幣。TVB宣布，周四中午12時將舉行第二場直播，今次時長12小時，並以經典劇集《衝上雲霄》為主題。TVBC上海翡翠東方傳播總裁彭明曄表示，第二場直播產品種類50種，全部以精品港貨為主。

彭明曄表示，未來每周均會舉行一場直播，直播主題會視乎觀眾意見，將港劇、藝人IP融入到直播場景。

淘寶：直播賣貨加快消費者決策

阿里巴巴淘寶直播事業部總經理程道放表示，以往內容電商受惠流量紅利，商戶只要做好產品或內容，即較易跑出，但現時流量見頂，市場已進入下半場，綜合能力更加重要，包括須有良好電商基礎。

阿里巴巴淘寶直播生態負責人葉鎮參表示，平台擁有大量本身具消費意欲觀眾，而TVB在平台直播賣貨後，加快消費者購物決策速度。

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記者：李哲毅