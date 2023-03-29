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【HKExpress】香港快運接收首架A321neo　4月2日首航曼谷、快運航線快超越疫情前

Hot Talk 14:43 2023/03/29

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【HKExpress】香港快運接收首架A321neo　4月2日首航曼谷、快運航線快超越疫情前

國泰航空 （00293） 旗下廉航香港快運（HKExpress）接收首架空中巴A321neo，香港快運新客機將於4月2日正式啟航，並以往返香港和曼谷作為首航航點。國泰航空行政總裁兼HK Express主席林紹波稱，香港快運本月即會恢復疫情前所有班次，數星期後每周將營運超過400班航班，至夏季將超越疫情前的水平，達到每星期500多班。

他表示，現時香港快運已有超過20個航點，年底有望增至逾30個航點，會繼續擴大內地、日本航點。

香港快運現時機隊清一色為空中巴士窄體客機，現行機隊共有27架A320系列飛機，除了11架前一代A321ceo，也有10架A320neo、5架A320ceo。隨這次接收的第一架A321neo，今後3年將多收15架A321Neo。

香港快運新客機塗上最新標誌，機身採用鮮艷的紫色和白色，飛機的翼尖和尾翼塗上「e」的標誌。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：麥德銘

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