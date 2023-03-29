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【電子消費券2023】新城市廣場夥HomeSquare推購物獎賞　送逾2000萬元商場電子禮券

股市 14:37 2023/03/29

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新城市廣場夥HomeSquare推購物獎賞　送逾2000萬元商場電子禮券

新一輪電子消費券將於4月中派發，新鴻基地產 （00016） 旗下的沙田新城市廣場及HomeSquare聯手推出消費券早鳥優惠，由4月1日起一連兩個月派逾2,000萬元商場電子禮券。另外，使用6大支付工具平台付款的顧客，加碼送出電子禮券和額外The Point積分。

新城市廣場由4月1日至5月31日推出「春日消費券購物賞」，顧客於活動期間以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲逾7,000元電子禮券，禮券組合涵蓋超過150間。顧客透過六大平台付款購物，即可額外獲得50元Play Park 玩樂電子禮券，消費同時可賺取Point Dollar並於商店內作現金使用。

即日至4月30日，HomeSquare推出「賞你家居提案」，顧客於活動期間以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈高達3,590元商場電子購物禮券及額外4,750元商戶優惠禮券。消費券派發後，顧客以六大平台付款購物，HomeSquare即加送100元HomeCircle電子禮券。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯小姐表示，香港全面復常加上4月中再度派發消費券，新城市廣場及HomeSquare已蓄勢待發迎接長假期及消費勢頭，率先推出連串消費券早鳥優惠，投放金額比往年多50%。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：袁諾曦

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