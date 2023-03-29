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特朗普：24小時内可解決俄烏戰爭 普京知唔可以惹我

環球社會熱點 15:17 2023/03/29

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美國前總統特朗普（Donald Trump）周二（28日）接受《霍士新聞》採訪，表示若他再度當選總統，將可在24小時內解決俄烏戰爭。他指只要進行非常簡單的談判，但指一旦曝光就無法使用這一招，拒絕透露詳情。

特朗普否認犯罪：我係美國史上最無辜嘅人 【下一頁】

特朗普強調他與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）相處良好，也很了解對方。普京明白在他擔任總統期間，不會入侵其他國家。他透露自己曾與普京商討，直言對方最好不要入侵烏克蘭，雙方就此有非常友好的交流。

特朗普表示自己有能力推動普京和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）和平相處，並在24小時内解決戰爭。他指俄烏戰爭已經持續逾1年，難以想象談判現在仍未取得進展。

他直言現時必須停戰，形容烏克蘭正被抹殺（obliterated）。

「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」 【下一頁】

主持亦問及特朗普，為何堅信只要自己在任，普京就不會入侵。特朗普表示因為普京知道不能惹到他（not to mess around with me），又指雖然感覺說法猶如傻瓜，但猜測普京曾害怕自己。

特朗普亦提及，當初在德國正興建北溪二號（Nord Stream 2）管道時，向時任德國總理默克爾（Angela Merkel）贈送一面白旗一事。他指對方一開始不明白背後含義，其實白旗是象徵德國在能源方面向俄羅斯「舉白旗」投降。

他質問默克爾是否變得瘋狂，形容其政策或永遠搞砸德國。

特朗普更翻舊賬，提起他在聯合國演説時警告歐洲國家與俄羅斯經濟交易或有風險時，被德國代表嘲笑的事情，指對方現時已笑不出來。

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責任編輯：李俊儀

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