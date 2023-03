特朗普：24小時内可解決俄烏戰爭 普京知唔可以惹我

美國前總統特朗普(Donald Trump)周二(28日)接受《霍士新聞》採訪,表示若他再度當選總統,將可在24小時內解決俄烏戰爭。他指只要進行非常簡單的談判,但指一旦曝光就無法使用這一招,拒絕透露詳情。

特朗普否認犯罪:我係美國史上最無辜嘅人 【下一頁】

特朗普強調他與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)相處良好,也很了解對方。普京明白在他擔任總統期間,不會入侵其他國家。他透露自己曾與普京商討,直言對方最好不要入侵烏克蘭,雙方就此有非常友好的交流。

特朗普表示自己有能力推動普京和烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)和平相處,並在24小時内解決戰爭。他指俄烏戰爭已經持續逾1年,難以想象談判現在仍未取得進展。

他直言現時必須停戰,形容烏克蘭正被抹殺(obliterated)。

「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」 【下一頁】

主持亦問及特朗普,為何堅信只要自己在任,普京就不會入侵。特朗普表示因為普京知道不能惹到他(not to mess around with me),又指雖然感覺說法猶如傻瓜,但猜測普京曾害怕自己。

特朗普亦提及,當初在德國正興建北溪二號(Nord Stream 2)管道時,向時任德國總理默克爾(Angela Merkel)贈送一面白旗一事。他指對方一開始不明白背後含義,其實白旗是象徵德國在能源方面向俄羅斯「舉白旗」投降。

他質問默克爾是否變得瘋狂,形容其政策或永遠搞砸德國。

特朗普更翻舊賬,提起他在聯合國演説時警告歐洲國家與俄羅斯經濟交易或有風險時,被德國代表嘲笑的事情,指對方現時已笑不出來。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀