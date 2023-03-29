【ChatGPT學界爭議】香港5大學制訂ChatGPT指引　教育局：做法各有異同

▲ 香港中文大學已向教學人員及學生提供ChatGPT使用的針對性指引。

生成式AI（Generative AI）聊天機械人ChatGPT近日在教育界引發不少爭議。教育局局長蔡若蓮今（29日）回覆立法會議員查詢時指，香港5間大學包括嶺南大學、香港中文大學、香港教育大學、香港科技大學及香港大學已向教學人員及學生提供針對性指引，香港城市大學、香港浸會大學及香港理工大學也籌備於短期內，推出有關學生在學習作業或課程評核期間運用生成式AI的指引。

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蔡若蓮表示，各大學的做法各有異同，例如個別指引列明學生如符合特定條件（如作出明確引述）便可運用生成式人工智能，或容許教學人員按教學需要決定；另有部分大學除獲書面許可外，暫時全面禁止學生在作業或評核中使用生成式人工智能，以待進一步擬訂更具體全面的指引。

她也提到，因應生成式AI的發展，各大學將透過不同方式監察違規運用該技術的情況，例如：採用更先進的抄襲偵測軟件及增訂誠信聲明條文，所有違規情況均會按保障學術誠信的紀律機制跟進。部分大學亦會考慮在評核方式及內容方面作出調節，提升慎思明辨及活學活用的元素，以確保評核結果如實反映學生學習成果及原創性。

同時，多間大學亦舉辦多場研討會、講座等活動，以加深教學人員及學生對有關議題所涉爭議的理解及認知。

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責任編輯：曾曉汶

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