▲ 【Binance】幣安近7日走資額逾164億港元 幣安趙長鵬遭美國提控後加速

幣安（Binance）和創辦人趙長鵬周一被美國商品期貨交易委員會（CFTC）控告違反交易和衍生工具規則，觸發幣安用戶走資潮。據加密資產數據提供商Nansen資料，截至美國時間周一傍晚，近7日有約21億美元（約164億港元）資金經以太坊流出幣安。Nansen分析，從幣安最新一周的走資速度明顯高於正常水平，情況是在CFTC發表公告尤其明顯。

幣安在其交易所公開披露的錢包中，總計持有632億美元。

Nansen分析，從幣安提款的速度明顯高於正常水平，尤其是在CFTC發表公告之後，走資再加速。

幣安今年2月曾遇更急速走資壓力

即此如此，幣安過去曾經歷更加急速的走資潮，在今年2年紐約監管機構宣布禁止發行使用幣安品牌、全球第三大穩定幣「BUSD」後，曾每24小時內走資10億美元。如此，BUSD年內總規模已經縮減一半。

事實上，幣安重新引入交易費令其在加密貨幣市場的佔有率有所回落，據最新數據，幣安在現貨市場市佔率由3月初的57%跌至3月24日的約30%，而在加密衍生品市場方面，幣安仍有達66%市佔率。

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編輯：麥德銘