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【電子支付】信用卡繳交管理費　賺現金回贈

商業 14:45 2023/03/29

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Visa今（29日）宣布與物業管理公司康業合作，讓超過100個康業住宅物業內、逾10萬名住戶可使用Visa卡繳付物業管理費。通過是次合作，Visa將支援康業SoProp手機應用程式的電子支付服務。

【市道復甦】Mastercard夥本地餐飲集團LUBUDS　推獨家美饌體驗吸客

Visa香港及澳門商戶業務總經理吳佩凌表示，願景建構一個支付友善的網絡，讓消費者隨時隨地能夠進行交易，該概念不僅限於物業管理，同時包括交通、快餐店、教育等更多日常所需的領域。

於4月1日7月31日推廣期間，合資格Visa持卡人透過SoProp手機應用程式繳付物業管理費累計達3,000元，可於其Visa卡賺取50元現金回贈，有關住戶下載SoProp手機應用程式並綁定Visa卡，即可繳付物業管理費。

根據《Visa消費者支付取態研究4.0 : 行業展望》，多元化支付方式和創新科技應用不斷興起，超過2/3的消費者認為，不論商戶規模或消費金額大小，大眾都應當能夠使用多元化方式付款 。

【宣傳策略】疫下Crocs銷量增200%　預期再創高峰

責任編輯：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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【ET贏商有計】港人除罩展笑臉　Good Moment夥迪士尼開照相館

 

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