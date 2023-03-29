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【vivo新機】vivo推新V27 5G手機　主打人像相機$3,598可入手

科技 15:30 2023/03/29

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最新登場的5G手機vivo V27續以自拍為拍攝人像作賣點。

vivo近年為搶奪手機市場主要席位，一直積極以「超強攝力」為賣點，搶攻消費者的心佔率。最新登場的5G手機vivo V27也不例外，同樣主打人像相機，首次加入柔光人像系統，結合學攝影與人像演算法，提升人像拍攝表現。

【衛星通訊】高通為小米、Oppo等多間手機製造商　提供衛星通訊功能

【中國品牌】OPPO及OnePlus否認撤出歐洲巿場　專利權糾紛阻德國業務發展

vivo V27將於明（30日）正式登陸香港。一如以往，vivo V系列手機續以自拍為拍攝人像作賣點，前置鏡頭達到5,000萬像素，三鏡主相機分別為5,000萬像素f/1.8光圈主攝 + 800萬像素f/2.2光圈超廣角鏡+200萬像素微距鏡頭組成。而首次加入的柔光人像系統，主要可在低光下，拍攝一般手機不能呈現的自然人像效果，猶如自帶女神光。而且支援極夜影片功能，透過光學及數碼防手震，在夜間可拍出低雜訊而穩定的影像。

機身採用6.78" FHD+解像度120Hz更新率3D曲面屏幕。硬件配置方面，則配備MTK天璣 7200 SoC、12GB RAM、256GB儲存空間、支援66W快速充電的4600mAh電量及運行Android 13系統。

vivo V27售價為3,598港元，設有翡翠玻璃及黑色螢石玻璃兩色選擇。

【芯片加價】傳ARM明年調整商業模式　向每部手機收芯片專利費

責任編輯：曾曉汶

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