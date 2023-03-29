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【保險資訊】世界銀行在香港發行3.5億美元巨災債券 為智利未來三年與地震風險損失提供保障

理財智慧 09:31 2023/03/29

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世界銀行宣佈在香港以巨災債券形式發行總額3.5億美元保險相連證券，是次債券是為智利未來三年與地震風險有關的損失提供保障，特區政府和保險業監管局表示歡迎。

香港銳意發展為國際領先風險管理中心，財政司司長陳茂波表示，這次是香港第四次發行保險相連證券，也是此類證券首次上市，足以證明香港國際金融中心地位和香港保險業發展蓬勃。他指，隨着氣候變化令巨災事件越趨頻繁，特區政府支持香港保險業提供更多更全面產品和方案，助力國家和環球市場參與者更好管理相關風險。

保險相連證券專屬規管制度和資助先導計劃早在2021年推出，旨在吸引更多發行機構和專業人才來港，保監局主席姚建華表示，世界銀行作為舉足輕重的國際組織，決定以香港為合作夥伴，是本港致力成為具活力的保險相連證券樞紐的重要里程碑，也提升公眾對另類風險轉移工具如何補充承保能力的認識，促進普惠金融和收窄保障缺口。

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責任編輯：陳玉蓮

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