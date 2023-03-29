▲ 【MPF】GUM：歐美銀行危機續影響強積金表現、對市況不樂觀 3月人均賺235元、港股基金表現最差

雖然3月份歐美相繼出現銀行危機，但調查機構GUM指，3月份強積金錄得些微正回報，人均賺235元，今年初至今亦維持正回報。由於市場避險情緒升溫，帶動固定收益類相關表現，股票基金回報則是三大指數中最差。

GUM：銀行危機仍然未結束 次季股債續波動

3月股票基金平均回報全線下跌，其中以北美和大中華股票基金跌幅較少，兩者僅跌0.1%；港股基金表現最差，回報跌1%。今年來，歐洲股票基金表現最佳，回報約8.7%，其次為北美股票基金，亦有4.9%；港股基金今年來累跌1.2%。

GUM常務董事陳銳隆指，這輪銀行危機仍然未結束，全球央行將會繼續在壓抑通脹和緩和流動性危機之間作出艱難取捨，預期強積金的股市和債券部份將會持續受到影響。

「市場預期年底減息，推高債券價格，填補部份股票損失，預計第二季將受銀行危機影響出現極端波動情況，市況並不樂觀。」

債券基金受惠於債息跌而上升

環球債券基金及港元債券基金3月均錄得2.7%回報。GUM策略及分析師雲天輝指，雖然過去債券基金受惠於債券收益率的下跌而上升，但主要央行的貨幣政策具有極大的不確定性，債券的回報將會隨之出現巨大波動。

混合資產基金在3月普遍錄得正回報，其中以債券成份較高的混合資產表現較佳，主要是受惠債券價格的上升。

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編輯：陳韻妍