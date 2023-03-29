  • 21°C
香港時間 : 2023329日 (週三) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞信危機】瑞銀收購瑞信不足兩周突然換帥　舊CEO Ermotti回巢

股市 13:36 2023/03/29

分享：

分享：

瑞銀收購瑞信不足兩周突換帥　Sergio P. Ermotti再出任CEO

自瑞銀收購瑞信不足兩星期，瑞銀宣布，任命Sergio P. Ermotti為集團新的行政總裁，4月5日起生效。現任瑞銀行政總裁Ralph Hamers在過渡期內將以顧問身份留任瑞銀，與Ermotti一起工作，以保成功完成與瑞信交易並順利交接。

瑞銀指，董事會的決定是基於瑞銀在宣布收購瑞信後所面對的挑戰及優先事項。

Ermotti曾擔任瑞銀CEO達9年（2011年至2020年），並在全球金融危機帶來的挑戰下帶領瑞銀重新定位。特別是，他通過全球財富和資產管理業務以及為環球的銀行作為核心，建立了財務實力並提高韌性。

瑞銀續指，Ermotti對瑞士和全球金融服務業的深刻理解，為執行與瑞信整合的理想人選。

Ermotti 現為瑞士再保險（Swiss Re）主席。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

相關文章：

【瑞信危機】瑞銀據報向瑞信亞洲財富管理部門員工承諾提供留任方案　冀阻截人才流失

【美國制裁】瑞信、瑞銀等據報遭美國司法部調查　是否涉嫌違反俄羅斯制裁規定

編輯：袁諾曦

經濟 銀行 瑞銀 Ralph Hamers
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【MPF】GUM：歐美銀行危機續影響強積金表現、對市況不樂觀　3月人均賺235元、港股基金表現最差

下一篇文章

【比亞迪1211】王傳福：車企價格戰成淘汰賽、料4月底緩和　沒放棄分拆半導體上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里六大業務　哪個賺錢、哪個蝕錢？
【阿里巴巴9988】阿里六大業務　哪個賺錢、哪個蝕錢？
【美股期貨】道指期貨升120點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升120點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【阿里巴巴重組】阿里巴巴高開15%、阿里系齊抽上　馬雲回杭州即異動、阿里巴巴重組成6個子單位或獨立分拆上市
【阿里巴巴重組】阿里巴巴高開15%、阿里系齊抽上　馬雲回杭州即異動、阿里巴巴重組成6個子單位或獨立分拆上市
【港股市況】阿里巴巴重組、股價大升13%　電視廣播午後升15%　恒指升400點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴重組、股價大升13%　電視廣播午後升15%　恒指升400點（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐未來一周定點派「兩餸飯」飯券　港島打工仔限定福利？（附地點）
【滙豐HSBC】滙豐未來一周定點派「兩餸飯」飯券　港島打工仔限定福利？（附地點）
【恒指夜期+ADR】阿里美股895億成交掃高股價升14%　夜期收市升351點阿里佔228點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股895億成交掃高股價升14%　夜期收市升351點阿里佔228點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款