【瑞信危機】瑞銀收購瑞信不足兩周突然換帥　舊CEO Ermotti回巢

▲ 瑞銀收購瑞信不足兩周突換帥 Sergio P. Ermotti再出任CEO

自瑞銀收購瑞信不足兩星期，瑞銀宣布，任命Sergio P. Ermotti為集團新的行政總裁，4月5日起生效。現任瑞銀行政總裁Ralph Hamers在過渡期內將以顧問身份留任瑞銀，與Ermotti一起工作，以保成功完成與瑞信交易並順利交接。

瑞銀指，董事會的決定是基於瑞銀在宣布收購瑞信後所面對的挑戰及優先事項。

Ermotti曾擔任瑞銀CEO達9年（2011年至2020年），並在全球金融危機帶來的挑戰下帶領瑞銀重新定位。特別是，他通過全球財富和資產管理業務以及為環球的銀行作為核心，建立了財務實力並提高韌性。

瑞銀續指，Ermotti對瑞士和全球金融服務業的深刻理解，為執行與瑞信整合的理想人選。

Ermotti 現為瑞士再保險（Swiss Re）主席。

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編輯：袁諾曦