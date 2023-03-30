【瑞信危機】瑞銀升4%　昔日功臣Ermotti回朝領軍併購　高呼「Call of Duty」

▲ 【瑞信危機】瑞銀收購瑞信不足兩周突然換帥 舊CEO Ermotti回巢

瑞士再出招挽救市場對銀行的信心，瑞銀任命前CEO Sergio Ermotti回巢重任行政總裁，4月5日起生效。Ermotti在記者會表示，重回瑞銀是因為「Call of Duty（使命召喚）」，以恢復瑞士金融聲譽。現任瑞銀行政總裁Ralph Hamers在過渡期內將以顧問身份留任瑞銀，與Ermotti一起工作，以保成功完成與瑞信交易並順利交接。

瑞銀美股股價再升4.3%，收報20.1美元。

瑞銀主席Colm Kelleher指，在該荷蘭人指導下，儘管環境充滿挑戰，瑞銀卻取得了前所未有的成功，可以為瑞信的交易中發揮關鍵的作用。

Kelleher續指，瑞銀曾在Ermotti的領導下，連續兩年盈利及股股東回報均創紀錄，但收購瑞信為董事會創造新的挑戰及出現新優先事項。

Ermotti曾擔任瑞銀CEO達9年（2011年至2020年），Kelleher認為，Ermotti在08年金融危機後，將瑞銀重拾正軌，反映他有獨特能力，引導新合併後的機構迎接挑戰及處理整合工作。尤其是通過領先的全球財富管理業務和瑞士環球銀行為核心，為銀行建立強勁的財政及增強靭性。

Kelleher表示，Ermotti改變投資銀行的足跡，以及成功承載銀行深厚的文化，令銀行重獲客戶的信心，同時恢復同事為瑞銀工作而感到自豪。Ermotti對瑞士和全球金融服務業的深刻理解，為執行與瑞信整合的理想人選。

Kelleher強調，成功將瑞信整合到瑞銀，對兩家銀行的客戶、人員、投資者、瑞士和全球金融體系都至關重要。

Ermotti戰績彪炳，首次為瑞銀任CEO時，即要處理23億美元倫敦交易員造成的虧損，另外亦要撇帳超過500億美元，以及處理代價高昂的Libor 調查。經過大裁員、退出大部份固定收益交易部門、精簡及集中投資銀行業務，受到投資者的歡迎。

Ermotti 辭去世上最大的再保險公司之一瑞士再保險公司 （Swiss Re） 董事長，以掌管這家新合併的瑞士銀行業巨頭。被問及為何重回瑞銀，他指，是因為「a call of duty aspect」（《Call of Duty》遊戲是動視暴雪的首要作品，玩法是第一身射擊）。「我一直覺得，需要寫低的下一個成就，就是要處理這樣的交易。」

他指出，他的角色將是只要你需要我就好，強調銀行希望盡快提出重組和預期裁員計劃，以消除不確定性。

「我完全清楚，我們需要在這裏非常努力，以避免對瑞士納稅人造成任何後果。你得到我與團隊的承諾，會盡一切力量使這筆交易成功，並在瑞銀歷史上寫下另一個非常重要和成功的篇章。」

「我相信，與我的同事一起，通過非常專注於客戶需求，同時考慮到所有員工的需要，我相信他們正在關心他們的前景，以及公司股東的利益，通過最大限度地平衡這3方面，將能夠讓整個社會和瑞士對我們的工作感到滿意。」

他同時指出，銀行業動盪在瑞士造成了激烈的政治環境，政府希望在10月邦大選之前重建系統。

距離瑞士選舉大約半年，政局不穩恐為瑞銀及瑞信合併增添變數。

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編輯：袁諾曦