▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴明早8時舉行新組織和治理結構溝通會（附會議連結）

阿里巴巴 （09988） 公布，新的組織和治理結構溝通會將於明日（30日，周四）上午8時舉行電話會議。【會議詳情連結】

公司指， 新的組織和治理結構 使其所有業務變得更加敏捷、增強決策更快地響應市場變化，推動創新以抓住各自市場和行業的機遇，從而釋放阿里巴巴集團各項業務的價值。

阿里巴巴昨董事會主席兼首席執行官張勇發布全員信，宣布啓動「1+6+N」組織變革，宣布在阿里巴巴集團之下，分為6大業務集團和業務公司，並設有各自董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。信中又指，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。

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編輯：姚卓然