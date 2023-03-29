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【阿里巴巴9988】阿里巴巴明早8時舉行新組織和治理結構溝通會（附會議連結）

股市 13:28 2023/03/29

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴明早8時舉行新組織和治理結構溝通會（附會議連結）

阿里巴巴 （09988） 公布，新的組織和治理結構溝通會將於明日（30日，周四）上午8時舉行電話會議。會議詳情連結

公司指，新的組織和治理結構使其所有業務變得更加敏捷、增強決策更快地響應市場變化，推動創新以抓住各自市場和行業的機遇，從而釋放阿里巴巴集團各項業務的價值。

阿里巴巴昨董事會主席兼首席執行官張勇發布全員信，宣布啓動「1+6+N」組織變革，宣布在阿里巴巴集團之下，分為6大業務集團和業務公司，並設有各自董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。信中又指，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：姚卓然

 

港股 美股 阿里巴巴－SW（09988） 張勇 阿里巴巴
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