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Twitter將僅限藍剔用戶投票 馬斯克4月15日起改制

環球社會熱點 13:41 2023/03/29

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社交平台Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）周二（28日）證實，將僅限付費的藍剔（Twitter Blue）用戶投票。如未付費成為藍剔用戶，4月15日起將無法於Twitter參與投票。

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馬斯克表示，修改政策將阻止人工智能（AI）機械人接管網站，是解決問題的唯一現實方法。據報若用戶未有登記成為藍剔用戶，發表的帖文亦不會出現在「為你推薦」（For you）頁面中。

外界質疑馬斯克說法，防毒軟件公司ESET技術專家兼安全顧問摩爾（Jake Moore）指，做法不僅為應對人工智能機械人湧入網站的問題，亦是Twitter應對資金流失的方法。

他形容馬斯克已摧毀Twitter，現正考慮削減非付費用戶的功能。

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馬斯克收購Twitter後曾指，付費社交媒體將會成唯一重要社交媒體。Twitter早於2015年推出民意調查功能，作為平衡各方意見的方法，而「為你推薦」功能則於今年初推出，由演算法選出推薦帖文。

Twitter本月亦刪除免費用戶短訊雙重身份認證措施。摩爾形容決定荒謬，並指正是導致大量帳戶被黑客盜取的原因。馬斯克近期亦證實，若目前已取得藍剔用戶仍未付費，下月起將失去藍剔認證。

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責任編輯：李俊儀

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