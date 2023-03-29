【電視廣播TVB】許濤： TVB已走出最黑暗時期、57%高層被換　獲50內地投資機構接洽　股價午後抽升逾一成

▲ 【電視廣播TVB】（右）許濤: TVB已走出最黑暗時期、57%高層被更換 約50內地投資機構冀了解公司（陳靜儀攝）

電視廣播TVB （00511） 行政總裁許濤表示，TVB已走出最黑暗時期，去年非傳統電視廣告業務已貢獻超過3成營收，業務結構趨多元化，另外管理團隊人才升級，強調不合適管理層被勸退，「更換超過57%高級管理人員」。

TVB午後抽上，現升14.8%，報10.88元。

TVB兩位長期基金股東Silchester及Dodge & Cox相繼減持。許濤表示，TVB近期股價走高，部分股東或有獲利需求，而大股東Young Lion表明會長期持有，無出售計劃，並認同TVB長期發展方向。

約50間金融機構有意了解TVB業務發展

許濤透露，自年初內地通關，約50間金融機構，包括機構投資者、投行、券商聯絡TVB，大部份為內地背景，希望了解TVB業務發展，但此前TVB處於靜默期（Blackout Period），未來展開展開路演工作。

TVB此前裁員5%， TVB企業發展主管及處理財務總監李福來稱，自去年底公司採取自然流失，配合直接削減人手，涉共180人。

未能估算直播帶貨貢獻

TVB總經理（節目內容營運）曾志偉指，成本措施不影響今年總製作時數，又稱TVB會加強與內地合製節目，希望節省費用之外，提高節目質素，拓展收入規模。

TVB拓展直播帶貨業務，問及今年分部收入貢獻目標，許濤稱，現時仍處於發展初期，難以給出精準財務影響，然而行業規模潛力龐大，有助變現TVB流量，並會在直播帶貨節目配合TVB場景、劇本及貨品發掘市場。

問及近日與內地優酷授權合作金額仍高於直播，TVB是否仍在「食老本」，許濤表示，內容創作是TVB 核心能力而且「永遠不會變」，而TVB 近期也發展不同內容變現方式，「雖然我哋公司已經55歲，但我地有2至3歲嘅活力」，笑言「對所有事物充滿好奇，瓜瓜嘈」。

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編輯：李哲毅