▲ 【香港樓市】標普料今年住宅樓價反彈5%至8% 一手樓成交可回復至逾1.5萬宗

本港樓價今年來逐步回暖，評級機構標準普爾認為，防疫措施撤銷，中港恢復通關，本港經濟前景改善，將帶動本港置業者的信心，預期本港住宅樓價今年可反彈5%至8%，扭轉去年跌16%的劣勢。標普指，在積壓需求支持下，今年一手樓成交可由去年約1萬宗，回升到1.5萬至1.7萬宗水平。

標普同時列出下行情境，認為假若息口上升影響負擔能力，令置業者需求較預期疲弱，發展商或需要重新調整開盤價格，以刺激銷售。在上述壓力測試下，今年樓價將平穩發展，明年則跌15%，發展商或面對評級下調風險。

過去1至2年擴大了評級上升空間的發展商，將要繼續審慎地管理其投資及債務水平，以維持穩定的信貸情況。至於商業地產則好壞參半，零售商場及酒店將會成為本港收租股的增長引擎。

寫字樓方面，標普維持今年寫字樓租金跌5%至10%的預測。

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編輯：陳韻妍