南韓豁免本港等22地區旅客 申請電子入境許可

南韓政府為吸引更多旅客，周三（29日）宣布暫時免除22個免簽證國家及地區的電子旅行許可（K-ETA），港澳地區旅客也受惠。南韓今年的目標，是吸引1,000萬外國旅客入境。

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南韓總統尹錫悅主持經濟和民生問題緊急會議期間，南韓經濟財政部宣布上述措施。包括香港、澳門、美國、加拿大、英國、日本、台灣、新加坡等地旅客，以觀光和參加活動為由入境南韓，都可豁免申請K-ETA至明年底。

當局指其餘110個免簽證國家旅客仍需申請K-ETA，至於上述22個地區獲暫時豁免，主因是這些地區的旅客入境拒絕率極低。

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南韓也計劃恢復，對包括美國和歐洲國家在內34國旅客的過境簽證豁免，容許這些在韓國停留最多30天。

南韓政府為吸引旅客，也推動多項與當地流行音樂、飲食及文化相關的大型活動，包括4月的首爾節及5月於釜山舉行的音樂會。

當局更計劃於5月免稅節期間，為外國旅客開設更多網上免稅店，並提供優惠券和促銷活動。

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責任編輯：鄭錦玲