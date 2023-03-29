▲ 【新股IPO】中天湖南集團2433以1.18元中間定價 超購逾9倍、一手中籤率40%（附分配結果連結）

內地總承包建築商中天湖南集團 （新上市編號：02433） 以1.18元中間定價，一手中籤率40%，抽9手（18,000股）才穩獲一手，集資淨額估計約為8410萬元。公司將於明（30日）上市。【分配結果】

公司指，香港公開發售股份適度超額認購，合共 3,174有效申請，涉及合共約1.27億股，超額認購香港公開發售項下初步可供認購的1200萬股香港公開發售股份數目的約9.62倍。國際配售股份輕微超額認購。

公司將所得款項淨額約50.0%用於為手頭三個項目的前期開支提供資金；約20%將用於購置及╱或更換工程機械及設備；約20%將用於為成立和運營專有技術中心提供資金。

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編輯：姚卓然