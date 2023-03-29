【業績︱物管股】碧桂園服務去年核心淨利潤升9%　末期息削52%至14.4分、派特別息22.81分人幣

▲ 碧桂園服務去年核心淨利潤升9% 末期息削52%至14.4分、派特別息22.81分人幣

碧桂園服務（ 06098）去年純利按年跌51.8%至19.4億元（人民幣，下同），核心淨利潤反升9%至50.2億元。碧服末期息雖然削51.9%至14.4分，但派特別股息22.81分，以答謝全體股東對公司的支持與信任。

碧服中午收報12.38港元，跌1.7%。

期內，碧服收入按年升43.4%至413.7億元，物業管理服務收入按年升65.7%至228.6億元，社區增值服務收人升20.7%至40.1億元，非業主增值服務為26.6億元。另外，「三供一業」業務的物業管理業務收入為41.2億元，供熱業務收入為14.4億元。

截至去年底止，除「三供一業」業務外，合同管理面積約為16億平方米，收費管理面積約為8.7億平方米。「三供一業」業務的物業服務的收費管理面積約為8810萬平方米，合同管理面積為9290萬平方米。

截至去年底止，銀行存款及現金總額為113.8億元，經營活動所得現金凈額為33.2億元。

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編輯：袁諾曦