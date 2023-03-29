【業績│盲盒股】泡泡瑪特午後直插5%　全年少賺44%　末期息減逾4成至8.7分人民幣

▲ 【業績│盲盒股】泡泡瑪特全年少賺44% 末期息減逾4成至8.7分人民幣

泡泡瑪特 （09992） 全年公司擁有人應佔溢利4.8億元人民幣，按年倒退44.3%，經調整純利5.7億元人民幣，跌42.7%，每股盈利0.35元人民幣。泡泡瑪特派末期息8.7分人民幣，減少42.9%。

泡泡瑪特股價績前升2.9%，中午收市報21.2元，惟午後直插5.2%，報19.5元。

期內，泡泡瑪特收益46.2億元人民幣，按年升2.8%。累計註冊會員總數達到2600.4萬人。毛利26.5億元人民幣，跌3.8%，因內地收入不及預期，銷售成本增加，毛利率由61.4%降至57.5%，主要由於自主產品毛利率下降。

內地仍是泡瑪特收入來源最大地區，收入佔比達90.2%，當中44.8%收入來自線下。內地線下收入按年跌3.2%至20.7億元人民幣，線上渠道收入跌1.7%至18.3億元人民幣。至於港澳台及海外對集團收入佔比為9.8%。

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責任編輯︰梁浩碩