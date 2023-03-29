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【業績│本港地產股】嘉里建設去年基礎溢利跌28%　末期息0.95元、股息率6.8厘

股市 12:19 2023/03/29

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【業績│本港地產股】嘉里建設去年基礎溢利跌28%　末期息0.95元、股息率6.8厘

嘉里建設 （00683） 去年基礎溢利下跌28%至45.2億元，主要由於人民幣兌港元貶值、發展物業銷售組合變化，以及疫情導致物業租金和酒店收入縮減所致。列帳溢利減少73.4%至27.55億元，綜合收入下跌4.8%至145.9億元。

嘉里建設派末期息0.95元，全年派息1.35元，以中午收報19.82元計，現價股息率6.8厘。

嘉里建設去年錄得物業銷售總額99.74億元，包括在香港及內地的合約銷售53.54億元，連同出售香港兩個貨倉之總代價46.2億元。

香港投資物業收入跌7.1%

租業租賃方面，期內收入跌6.6%至49.91億元。香港投資物業收入跌7.1%至11.99億元，未計入在去年上半年向租戶提供的一次性租金寬減，以及香港兩個已出售貨倉的租賃收入，香港投資物業收入跌2.6%至11.42億元。內地投資物業收入跌6.4%至37.92億元。以當地貨幣計算，內地物業部投資物業組合的表現按年大致持平。

嘉里建設去年毛利率跌9個百分點至48%，其中發展物業銷售錄得毛利率 大跌14個百分點至37%，投資物業租賃收入毛利率則跌1個百分點至74%。集團稱，儘管在疫情期間為租戶提供租金寬減，毛利率與去年比較仍能維持穩定水平。

主席郭孔華表示，中央明確表示將專注於今年及其後的經濟增長，相信可帶動商業和投資氣氛逐步改善，同時內地零售和酒店業務正反彈至新冠疫情前的水平，而買家對住宅項目的興趣和交易也初現回暖跡象，集團亦預計隨著香港與內地和世界其他地區全面通關，香港將從中受惠。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：陳韻妍

港股 派息 地產 嘉里建設（00683） 本港地產股 嘉里 香港
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