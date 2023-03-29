▲ 【業績｜內房股】潤地去年核心溢利增1.5%至270億人幣 末期息1.219元人幣

潤地 （01109） 去年綜合營業額為2,070.6億元（人民幣‧下同），按年下降2.4%。扣除投資物業重估增值後核心溢利為270億元，按年增長1.5%；計入投資物業重估增值後溢利280.9億元，按年下降13.3%。

集團末期股息每股人民幣1.219元（折合港幣1.394元），計入中期股息每股人民幣0.182元（折合港幣0.208元），全年股息按年增長1.5%至每股人民幣1.401元（折合港幣1.602元）。

集團去年全年實現簽約額3,013.3億元，權益簽約金額2,088.1億元；全年結算面積1,233萬平方米。去年，集團新增土儲計容面積1,095萬平方米，而總土地儲備達6,478萬平方米。

年內，集團開發物業營業額為1,761.6億元，按年下降4.2%；投資物業（包括酒店經營）營業額為人民幣170.2億元，按年下降2.4%，如剔除租金減免影響，營業額人民幣192.6億元，按年增長10.5%。綜合毛利率為26.2%，2021年同期為27.0%。

集團表示，已銷售尚未結算的簽約額為2,493億元，有待陸續結算。其中，已鎖定於2023年內結算的開發物業營業額已達1,632億元。

轉用畢馬威為新核數師

另外，潤地宣布，由於集團連續委聘現任獨立核數師安永會計師事務所的年期已經達到規定年限，現任核數師安永會計師事務所將於應屆股東週年大會結束時任滿告退，並不會被續聘，轉而委任畢馬威會計師事務所為新任核數師。

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編輯：姚卓然