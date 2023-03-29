【機迷熱話】Steam明年1月1日起　不再支援Windows 7及Windows 8

▲ Steam將於2024年1月1日起，正式停止支援多款舊版Windows作業系統。

微軟（Microsoft）兩款歷史悠久的舊版作業系統Windows 7及Windows 8，在今年初已正式被官方淘汰，失去官方提供的安全更新與技術支援。而線上遊戲平台Steam近日也宣布，將於2024年1月1日起，正式停止支援多款舊版Windows作業系統，使用相關系統的用家，將無法繼續遊玩購買的遊戲或其他產品。

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Valve官方公布，2024年起Steam客戶端將無法在Windows 7、Windows 8及Windows 8.1版本上執行。另外，Steam最新的功能依賴於嵌入式版本的Google Chrome瀏覽器，因此未來的Steam版本將需要Windows 1 及以上版本，才具備所有的功能與安全性更新。

據目前Steam平台數據，還在使用Windows 7與Windows 8作業系統的玩家僅2至3%，目前最多的為Windows 10，達64.68%；Windows 11則居次33.27%。

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責任編輯：曾曉汶

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