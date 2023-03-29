▲ 【騰訊700】騰訊微信推出「問一問」搜尋功能 或加劇線上問答社區競爭

阿里巴巴 （09988） 宣布世紀重組，另一科技巨頭騰訊 （00700） 旗下微信亦宣布，其視頻號、微信支付、小程序、企業微信、搜一搜均分享了新計劃，其中「搜一搜」內將升級「問一問」尤為引人注目，被視為微信牌的「知乎」，這或會加劇與知乎 （02390） 等線上問答社區領域的競爭。

微信表示，搜索場景直達、視頻號、公眾號評論詞高亮、直播間邊看邊搜等，都是搜一搜滿足用戶不同需求的探索，而創作者在「問一問」內，可以瀏覽微信內用戶的常見問題，並對感興趣的問題進行回答，而優質的答案會在用戶搜索相關問題時進行展現，用戶可以對認可的回答進行點讚、轉發或關注創作者。

視頻直播帶貨增長8倍

搜一搜業務負責人許靜芳透露，去年通過「搜一搜」帶動的公眾號新增粉絲貢獻佔比達27%，文章分發量較去年增長43%。微信表示，隨內容生態愈加豐富，有助增加創作者收入增長，是視頻號下一階段的重點。今年視頻號將進一步幫助創作者增收，包括推出全新的創作者分成計劃，以及為優質創作者提供付費訂閱功能。

數據顯示，去年視頻號新增粉絲量較去年增長120%，期內視頻號直播帶貨銷售增長800%，累計有收入的作者數對比2021年增長2.64倍。至於小程序，去年新增日活用戶貢獻佔比20%，小程序分發量較去年增長26%，今年將連接更多場景與能力，並推出一站式開發平台，滿足APP、H5等多場景的開發需求；小程序硬件能力亦會升級，覆蓋智能家居、智能汽車等場景，創造更多交互的可能。

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編輯：陳韻妍