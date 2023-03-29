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【AI大戰】微軟再推新GPT-4 AI助手　網絡安全專家專屬

科技 11:37 2023/03/29

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微軟推出名為「Security Copilot」的GPT-4 AI助手，專門為網絡安全專業人士提供協助。

微軟（Microsoft）目前正積極搶奪人工智能（AI）市場一哥地位，繼早前先後整合相關AI技術並推出新版搜尋引擎、為Microsoft 365推出AI Copilot系統等，近日再宣布，將AI技術拓展到網絡安全領域，推出名為「Security Copilot」的GPT-4 AI助手，專門為網絡安全專業人士提供協助。

【ChatGPT實體化？】OpenAI投資機械人初創　外界料推出實體版ChatGPT機械人

【Zoom AI】Zoom夥OpenAI升級AI助理　引入AI生成摘要功能

據微軟官方消息指，Security Copilot的核心技術源於OpenAI的GPT-4生成式AI和微軟自家安全專用模型，旨在助網絡安全專家識別網絡入侵，且更好地理解每天收集到的海量數據。至於其使用方法，則其他的聊天機械人類似，如用家可以詢問：「企業出現哪些安全事件？」，AI助手就會摘錄重點，並利用微軟每天收集到的65萬億個訊號，以及安全領域的專業技能數據提供建議。

微軟強調，Security Copilot並非要取代安全分析師的工作，只是用作輔助，網絡安全專家可使用該AI助手來進行事件調查，或快速總結事件並撰寫報告。另外，Security Copilot 接受自然語言輸入，網絡安全專家可以詢問某個特定漏洞的概要，輸入文件、網址或代碼片段進行分析，或者從其他安全工具中獲取警報信息。

一鍵即可整合　報告變身PowerPoint

值得一提的是，Security Copilot還有提示書（prompt book）功能，即猶如自動化功能，可將一組步驟整合，只要按一個按鈕就能自動進行，例如一按按鈕，就可概述及分析安全事故，並變成PowerPoint。

Security Copilot將於今（29日）起推出預覽版，惟只有「數名客戶」能夠享用。而微軟暫未公布相關技術正式推出的日期。

【Microsoft Teams】微軟發布新Teams預覽版　運行速度快2倍

責任編輯：曾曉汶

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