▲ 【比亞迪1211】王傳福：車市進入淘汰賽、價格戰本質是供大於求 料5月市場會恢復較好增長水平（林宇翔攝）

比亞迪 （01211） 主席 王傳福表示，1、2月份的中國汽車需求按年稍弱，但比亞迪依然保持一個強勁的增長，1、2月銷量比去年同期還增長了很多，增長了約84.2%。 王傳福表示，再過幾天，3月份數據就要發布，相信一季度銷量較去年同期仍然會保持80%以上的增速。

對於近期中國車市價格戰，王傳福表示，價格戰的原因是供需矛盾，供大於求。 一些企業要被淘汰，一些企業獲取更大的市場份額。 家電、手機等行業都是這麼打過來的，新能源、汽車也不例外。

車市進入淘汰賽

他指， 2023年市場也進入一個淘汰賽階段，如果接下來供大於求，價格戰還會持續。 王傳福也表示，價格戰確實對消費者造成了一定心理影響，但相信影響會在4月底降低。 隨著5月各地車展開展，市場信心也會逐漸恢復。 相信在5月，中國汽車市場會恢復到一個比較好的增長水平。

至於比亞迪半導體上市計劃方面，王傳福表示，其上市計劃不變，只是進程上有一些調整。集團業務的快速在成長，需求巨大，讓半導體銷售給集團的比例很大，獨立性也就變弱了。而比亞迪整車增長不可能年年這麼快，隨著增長速度回歸常態，相信未來比亞迪半導體業務依賴於集團的比例會在適當的時候會降下來，屆時也具備上市條件。 比亞迪也會持續推進半導體上市，哪個市場有吸引力，就去哪上市。

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編輯：麥德銘