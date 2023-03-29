【比亞迪1211】王傳福：車企價格戰成淘汰賽、料4月底緩和　沒放棄分拆半導體上市

▲ 【比亞迪1211】王傳福：車市進入淘汰賽、價格戰本質是供大於求 料5月市場會恢復較好增長水平（林宇翔攝）

受惠新能源汽車銷量大增，比亞迪 （01211） 去年多賺逾4倍，主席 王傳福於業績發布會上表示，即使今年首兩個月全國汽車需求較去年同期弱，但比亞迪維持較快速增長，預料比亞迪第一季銷量可按年增長8成以上。

對於近期中國車市掀起價格戰，王傳福稱，價格戰起因是供需矛盾，供應增長高於需求，形容今年是淘汰賽。他稱：

一些企業要被淘汰，一些企業獲取更大的市場份額。家電、手機等行業都是這麼打過來的，新能汽車也不例外。

料價格戰打到4月後緩和 王傳福：3月可成中國第一

他預期，價格戰會持續至4月底，5月國內汽車市場恢復較好水平。王傳福補充，比亞迪有規模優勢，可兼顧成本和效率提升，而且擁有品牌優勢，價格戰中會做好毛利率管理，令毛利率維持在一定比例確保公司健康發展。

王傳福又指，計及燃油車、不同合資公司生產的品牌，比亞迪品牌的市佔率有望在3月成為中國第一，達到約12%以上，較第二名高出2至3個百分點，認為新能源汽車令各車廠競爭平起平坐，比亞迪在國內已取得有利位置，「在電動化過程中暫時贏出，能否笑到最後不敢說」，但有信心比亞迪繼續投資新技術，擴大優勢。

沒放棄分拆半導體業務上市 未定上市地

比亞迪去年底宣布，結束比亞迪半導體A股上市計劃。王傳福表示，上市目標不變，只是進程上有一些調整，解釋因應集團汽車業務快速成長，需求巨大，讓半導體銷售佔集團比例很大，獨立性變弱了。

他坦言，比亞迪汽車銷售增長「不可能年年這麼快」，隨著增長速度回歸常態，半導體業務佔比會降下來，屆時將具備上市條件。至於上市地會是在內地或香港，王傳福稱：「哪個市場有吸引力，就去哪上市。」

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編輯：姚卓然、麥德銘