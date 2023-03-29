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墨西哥移民中心火災釀數十死 疑有難民縱火抗議被逐

環球社會熱點 11:51 2023/03/29

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墨西哥北部邊境城市華雷斯城（Ciudad Juárez）移民處理中心於當地時間周一（27日）晚上10時（香港時間28日中午12時）發生火災，據報事發時有68名男子在中心內，最少40人死亡及29人受傷。現場圖片顯示大量屍袋擺放在中心外行人路上，懷疑有移民不滿被驅逐而縱火肇禍。

龍捲風吹襲美國密西西比州 最少25人死亡 【下一頁】

墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，起火原因是有移民點燃床墊，估計與他們得悉將被驅逐出境後的抗議活動有關。他指一眾移民並未料到會引發這場悲劇。

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墨西哥當局指，死者包括來自危地馬拉、洪都拉斯、委內瑞拉、薩爾瓦多、哥倫比亞及厄瓜多爾的人士。危地馬拉外長Mario Bucaro亦承認，有28名公民於火災中喪生。

料地震缺水缺糧下被困23日 土耳其哈士奇犬終獲救（有片） 【下一頁】

華雷斯城與美國德州艾爾帕索市（El Paso）僅一河之隔，最近數周大量中南美州民眾湧至當地，準備前往美國。

美國海關和邊境保衛局（Border Protection）發表聯合聲明表示，將接收和處理在火災中受傷，並被送至美國尋求治療的人士。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲徹查事件，發言人表明將繼續與人口流動的國家當局合作，建立更安全、規範且更有組織的移民途徑。

美國駐墨西哥大使Ken Salazar表示，是次悲劇提醒各國政府，需修復已破碎的移民系統和降低非正規移民的風險。

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責任編輯：李俊儀

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