俄男於白俄被捕 因女兒反戰畫 被控詆毀軍隊判囚2年 （第二版）

俄羅斯54歲單親父莫斯卡廖夫 (Alexei Moskalyov)因13歲女兒畫下一幅反戰畫接受調查，其後警方發現其批評俄。軍言論，控以詆毀軍隊之罪。俄羅斯法院周二（28日）判莫斯卡廖夫罪成入獄兩年，但指其逃離軟禁後下落不明，但律師證實莫斯卡廖夫於白俄羅斯被捕。

【俄烏戰爭】普京稱中俄無軍事結盟 批美國建立新軸心 【下一頁】

（第二版更新莫斯卡廖夫於白俄被捕詳情）

法院周二判莫斯卡廖夫入獄兩年，聲稱他逃離軟禁。莫斯卡廖夫代表律師周四（30日）於通訊媒體Telegram發聲明，指白俄國家安全委員會（KGB）協助俄羅斯政府，周三（29日）於白俄首都 明斯克 (Minsk) 拘捕 莫斯卡廖夫。

律師估計 莫斯卡廖夫可能因不當使用手提電話，導致其行蹤洩露。

莫斯卡廖夫的女兒Masha去年4月畫了一幅畫，畫上顯示俄羅斯的導彈如雨般落在一對烏克蘭母子身上。

▼ 點擊圖片放大 +2

Masha更畫上一面寫有「榮耀歸烏克蘭」的烏克蘭國旗，而她所畫的另一面俄羅斯國旗則寫上「不要戰爭」的標語。

學校校長就此事報警，警方檢查莫斯卡廖夫的社交媒體活動，發現他曾發表批評俄軍的言論向其罰款3.5萬盧布（約3,588港元）。

警方去年12月以涉嫌詆毀俄軍的罪名控告莫斯卡廖夫，自本月初以來將其軟禁，女兒Masha則被送至兒童之家。

【俄烏戰爭】俄於白俄部署戰術核武 90年代中以來首次 【下一頁】

有份於烏克蘭作戰的俄僱傭兵團「瓦格納」首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）也指判決不公平，憂慮莫斯卡廖夫女兒被迫在孤兒院長大，要求法院複審。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲