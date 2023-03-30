「至善同行」—— 崇基學院E座重建計劃步行籌款

攜手同建校園新設施

崇基學院著重培育學生良好的品格及文化修養，亦注重學生身心靈健康發展，冀培育具備「文武雙全、德才兼備、靈性修為」三項特質的崇基人。

為配合學院的教育理念和長遠發展，學院推出「E座重建計劃」（暫名「E計劃」），即將拆卸位處港鐵大學站旁，有近60年歷史的E座教職員宿舍，並在原址重建高低兩座大樓，增建師生校友適用的室內外多元活動空間。

「E座重建計劃」

「E計劃」重建的兩幢大樓，高座為學生宿舍，低座則包括教職員宿舍、校友活動中心和數碼文化多元創意中心，進一步完善學院現有設施。「E計劃」的籌募目標為港幣1億8千萬元，學院將於未來三年多透過舉辦不同活動進行籌款。

誠邀支持步行籌款

崇基學院將於2023年4月30日（星期日）在太平山山頂舉行首項「E計劃」大型籌款活動—「至善同行」E計劃步行籌款，所籌得的善款將全數用於該計劃。歡迎崇基學院師生、校友和社會各界人士以「活動贊助」和／或「參與步行籌款」支持是次活動。

支持步行籌款方式

活動贊助

崇基學院為此步行籌款活動特設「鉑金」、「鑽石」、「金」、「銀」、「銅」贊助，誠邀崇基人和社會人士以個人、公司或基金會名義贊助此步行籌款，鼎力支持，共襄善舉。學院由衷感激每位善長的支持，將在活動網頁、宣傳品及報告上鳴謝各位贊助人或單位，以表謝忱。*

贊助級別 捐款金額 (港幣) 鉑金 30萬 鑽石 20萬 金 10萬 銀 5萬 銅 3萬

步行籌款

日期： 2023年4月30日 (星期日) 時間： 下午3時 起點： 太平山山頂 夏力道健身站

(從太平山餐廳往夏力道方向步行約10分鐘) 步行路線： 由夏力道健身站出發、經夏力道、盧吉道至山頂道。全程約4.2公里，步畢全程約需1至1.5小時。 報名費 *

(最低籌款額)： 個人：港幣HK $300

團隊（最多4人）：港幣HK $1,200 截止日期： 請於2023年4月21日 (星期五) 或之前，親身或透過網上方式把贊助表格及籌得的款項交回崇基學院

*活動贊助及步行籌款所募得的捐款可於「E計劃」籌募期內累計，達指定數額將以相應方式鳴謝捐款人。「E 計劃」鳴謝方式，請參閱計劃詳情。

活動詳情和報名表格：https://cc.cuhk.edu.hk/dev/zh/fund-raising-campaigns/e-walkathon

「E 計劃」詳情：https://cc.cuhk.edu.hk/dev/zh/what-you-can-support/project-e

查詢：3943 1536 / 3943 6444

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（資料由客戶提供）