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【大行看法】大摩：兩大重要事件凸顯內地監管重置已完成　將驅使資金進一步配置中國

股市 10:54 2023/03/29

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【大行看法】大摩：兩大重要事件凸顯內地監管重置已完成　將驅使資金進一步配置中國

港股在阿里巴巴 （09988） 帶動下急升，摩根士丹利表示，近日市場出現兩個重要事件，第一是阿里巴巴啟動集團成立以來最大規模架構重組，第二是國家互聯網信息辦公室公佈《網信部門行政執法程序規定》，明確指出保護互聯網法人及其他組織的合法權益，這反映內地已完成監管重置，並加強支持私人企業及平台經濟。

大摩指，上述兩大舉措將會刺激企業效益及創意，同時修復或改善營商情緒，相信有助產生更大的價值，對中資股來說是利好消息。

阿里巴巴是中港焦點股名單的重要組成部分

大摩稱，重申予中資股「增持」看法，而中央自上而下對私人企業的支持，從兩會後明顯加速。該行維持對優質及大型平台企業的偏好，而阿里巴巴是大摩中港焦點股名單的重要組成部分。

雖然MSCI中國指數現值輕微高於12個月預測市盈率約10倍，但仍較MSCI新興市場指數折讓約13%，預期資金會進一步配置中國。

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編輯：陳韻妍

港股 宏觀分析 大行報告 中國市場 人大政協兩會 阿里巴巴－SW（09988） 增持 指數 市盈率 中國
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