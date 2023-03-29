【疫後通關】Klook調查：9成港人將今年出遊

Klook發表「2023年第一季度香港旅遊業研究及展望」，顯示近9成港人計劃於2023年出遊，1/3受訪者渴望去至少2至4次旅行，港人外遊預算上升，37%表示外遊消費將逾1萬元，預料4月中派發消費券後，Klook按月預訂量將呈雙倍增長。疫後首個復活節假期，港人外遊數字料將再度攀升，熱門海外目的地按次序為日本、泰國、韓國、新加坡及日本。

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疫情3年，香港人都急不及待外遊，Klook香港業務總經理岑皓祺（Kenny）表示，2022年9月宣布「0+3」當日，旅遊相關資訊及活動瀏覽量按周增長600%；至今年2月宣布內地與香港全面通關，首個周末Klook有關內地的瀏覽量按月急增7倍，內地酒店及活動的預訂量則錄得200%增長；至3月政府宣布解除口罩令，港人預訂本地活動的數目，按日錄得75%增長，海外用戶按月預訂量，亦錄得3倍升幅。

據Klook去年12月《2023亞太區旅客行為調查》及內部數據，港人今年外遊意慾持續升溫，在受訪的902人當中，有近9成港人計劃於2023年出遊，1/3受訪者渴望去至少2至4次旅行，每2名港人即有1人打算增加外遊預算，成為亞洲區最高消費意慾的地區，港人傾向報復式消費，外遊消費較疫前增長45%。他預期4月中推出消費券計劃後，市民將更願意消費，估計按月預訂量將呈雙倍增長，按月可吸納逾25%消費券電子支付平台的新客戶。

報復式旅遊將持續2年

而據今年3月份預訂數字，疫情後首個復活節假期港人外遊數字將再度攀升，3月整體海外預訂量升40%，當中以租車服務最受歡迎，上升45%，熱門海外目的地按次為日本、泰國、韓國、新加坡及日本。Kenny預料香港的報復式旅遊將會持續2年，「現時航空公司的載客量只及正常的3、4成，至今年12月亦只及7至8成，預計會到2024年中至底才會完全復常，所以人們外遊的慾望都在抑遏著。」

至於海外用戶預訂量，亦按季增長近5倍，最受訪港旅客歡迎的交通是機場快線，景點玩樂按次序為迪士尼樂園、海洋公園及昂坪360。訪港人次以內地旅客為主，其次為菲律賓，兩者合共約佔旅客6成，第三位為台灣。

▲ Klook香港業務總經理岑皓祺（Kenny）預料，香港的報復式旅遊將會持續2年。（梁偉榮攝）

Klook雙引擎營運

Kenny接受本報訪問時指出，疫情頭一年半生意大跌，2020年1至3月更是接近零生意，後來開始與本地酒店洽談宅度假（Staycation）後，生意才漸見起色，現時集團發展「雙引擎」營運模式，即海外遊及本地遊雙向發展，至2022年暑假生意額已超越2019年單月成績。未來Klook會增設更多本地玩樂體驗，例如是演唱會、大型體壇盛事、舞台劇及親子玩樂等，同時增設更多自助餐、下午茶、蛋糕、外賣等優惠，他預期今年第3及4季的生意額，會比首兩季增長50%。

而隨著疫後業務更多元化，Kenny表示招聘人手是一大難題，「疫情期間我們約有20至25%同事流失，他們部分是因為不習慣做本地遊，也有是我們疫情初期業績未如理想，同事憂慮前景」，現時Klook首務是要請人，尤其是懂得數據分析、與科技相關的同事特別難請。

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本報記者：歐陽佩

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