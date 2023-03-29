▲ 【物流股】嘉里物流溢價44%發7.8億元永續可換股證券 拓東南亞國際快遞業務

嘉里物流 （00636） 公布，發行7.8億元3.3厘永續可換股證券，並由控股股東順豐控股的間接全資擁有附屬公司認購。初步轉換價為每股18.8元，較昨日收市價13.04元溢價約44.2%。

公司表示，根據初步轉換價格計算，可悉數轉換4148.94萬股轉換股份，相當於已發行股份總數約2.30%，擴大後股本約2.24%。假設可換股證券獲悉數轉換，順豐對嘉里物流的持股比例將由51.52%上升至52.61%。

公司指，所得款項淨額約7.74億元，將用於支持其東南亞國際快遞業務的未來增長和擴展（尤其支持KEX Thailand）、補充營運資金以作一般公司用途，及償還現有債務。

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編輯：姚卓然