順豐同城多項業績超預期 再迎成長曲線

國內社會消費回暖的趨勢下,今年商品零售開局增長形勢良好,居民的升級類消費需求不斷釋放。此前商務部發布的《2022中國網絡零售市場發展報告》中提出,2022年實物商品網上零售額11.96萬億元,按年增長6.2%,佔社會消費品零售總額的比重達27.2%,較2021年提升2.7個百分點,拉動消費作用進一步顯現;預期網絡零售可以助力消費復蘇,為經濟發展注入新動能,並預計2023年網絡零售市場規模將進一步擴大。在國內消費者無論是衣、食、住、行都偏好線上消費來解決的今天,中國即時配送服務可謂存在龐大需求。

作為國內最大的第三方即時配送服務平台,順豐同城(09699.HK)剛公佈2022年全年業績多項核心財務及營運指標表現都非常理想,全年收入較去年增長25.6%至102.65億元(人民幣,下同);毛利較2021年的9,500萬元大幅增加超過三倍至4.13億元;毛利率由2021年的1.2%大幅上升至2022年的4.0%。公司盈利能力同樣持續大幅改善,2022年虧損為2.9億元,按年大幅收窄68%,表現更優於市場原先預期的虧損3.57億元。淨虧損率按年下降8.2個百分點,跌至2.8%,連續四年不斷提升公司表現。

不少券商早在順豐同城此前刊發虧損收窄的盈喜時經已預期公司受惠於多元化服務場景持續驅動收入增長與成本管控優化等因素,看好公司上前景及後續上行空間,其中,中金早在此業績前已刊發研報預計公司2023年收入將按年增長32.2%,至134.9億元,更可望實現基本盈虧平衡。

順豐同城連續實現財務表現明顯改善,公司表示是由於規模經濟及網絡效應進一步釋放;綜合物流實加高質量服務越來越能滿足客戶多元化和複雜的物流需求;科技提升使運力網絡有更佳表現;及(iv)持續精益化管理提升資源投入產出效率。

未來,只要有效滿足更多樣化的消費場景需求,提升即時消費體驗及積極拓展到更多三線或以下的市縣區域,就有望透過加快改變過往經營模式,令公司收入再添新增長引擎。

全力攻堅多元場景即配 表現超前同業

除虧損一直收窄,整體業務收入方面,集團2022年同城配送服務收入較2021年增長28.7%至65.48億元,主要原因是內地即配市場服務日趨多元化,公司過去數年不斷提升前線服務能力,捕捉國內市場多樣化消費場景需求潛力,滿足了消費者即時消費即時享有的體驗,再加集團快速拓展網絡至市縣級近2000多個城市,有效複製經營模式令收入大幅提高。

面對同業競爭,順豐同城與其母公司順豐控股(002352.SZ)具備資源協同和能力整合的獨特優勢。順豐同城藉着與順豐控股生態圈參與者的戰略合作,為客戶打造「前端倉儲+中端幹線+同城即時配送」的一體化供應鏈解決方案之外,亦為順豐同城以至順豐控股雙方都得以擴大客戶範圍。2022年,集團與順豐控股集團共同服務的月結客戶,帶來1.9億元的外部增量收入,按年增長94.5%。值得留意的是,集團2022年來自外部收入同樣實現28.3%增長。

除和母企相輔相成外,集團持續推動與各大本地生活服務平台共建生態,力求多元場景發展。2022年,集團成為首批接入抖音「團購配送」的主要即時配送服務商,與平台共同為用戶帶來「即看即買即達」的消費體驗,以滿足平台上商家多樣化、全渠道的配送需求。至於資本市場一直期待抖音入局本地生活服務賽道,拉開「外賣市場大亂鬥」的序幕,順豐同城有望成為箇中贏家。事實上,除了抖音,順豐同城亦持續深化與微信的合作,通過即時物流助手、收款小賬本、門店快送等多種管道接入微信生態,為商家打通「商流+即時物流」閉環。隨着順豐同城繼續與不同本地生活服務平台探索嘗試更多新合作場景,不久將來順豐同城業績可更上一層樓。

To B和To C同城配送業務均有力上升

集團的同城配送包括To B的「商家」同城配送及To C的「消費者」同城配送。面向「商家」的同城配送收入增長19.8%至近46.5億元。集團表示主要是年內以開放包容的網絡以及全場景的配送解決方案受商家喜愛,大大增加商家合作量。2022年集團平台上的年活躍商戶規模達33萬,按年增長27.7%,累計服務品牌客戶逾3,600個,各行各業如茶飲、煙酒、美妝、醫藥、數碼3C與寵物等代表性零售種類都包括,收入均按年增長逾一倍。集團一直保持對市場的前瞻性及敏銳度,確保及時把握市場趨勢和消費者需求。

民生消費品是消費復蘇不可或缺的一部分,也充斥一眾廣受大眾歡迎的消費品牌,例如蜜雪冰城、茶顏悅色、vivo、自然堂等,順豐同城亦成功在2022年內與此類品牌展開合作,達成集團持續提升商戶合作規模的目標。另外,集團過去一年圍繞高密度、高潛力的商圈和市縣,加大商戶渠道,優化建店和營運等線上功能流程,改善線下履約體驗,為商戶提高的營運效率。

面向「消費者」方面,順豐同城去年同城配送收入約18.99億元,按年大幅增長57.3%。集團希望透過不斷完善會員體系,提升用戶消費體驗,從而帶動核心個人用戶的留存和回購。面向消費者,集團過去推出了多項貼心服務,有全新升級服務「安心送」配送貴重物品,確保保價產品全程監控、全額極速理賠及「取送買辦+」等,集團的跑腿業務收入增長達兩倍。在此基礎上,集團還稱會延伸個人服務場景至與地方政府在養老場景合作,為社區老人提供社區服務,這些舉措可說是深入民心。

最後一公里配送需求快速增長

「最後一公里配送服務」一直是行業短板。有見及此,集團在過年一年壯大的活躍騎手團隊,活躍騎手數目在2022年經已擴大到超過78萬名,按年增長29.4%。令3公里以上中長距離的訂單所佔的比重提升,平均配送時長、時效達標率均維持在高水平,平均配送距離超過3公里。而此業務分部收入從2021年穩步增長近兩成至2022年約36.8億元,集團有信心最後一公里配送未來能成為一個不錯的增長領域和獨特優勢。

疫情好轉後配送業務的需求呈快速增長,集團目前網絡覆蓋全國約2,000個市縣,其中24小時運營的市縣數按年增長80%以上達到1,300多個。綜合以上策略佈局,相信可以幫助商戶更高效應對雙十一、雙十二等的訂單高峰期、以及應對年底快遞運力緊張等局面。

科技賦能商家消費者新服務體驗

順豐同城近年致力開發的城市物流系統集智慧業務規劃及營銷管理、騎手融合調度及智慧訂單分發、智慧運營優化等功能,有助解決同城即配中在不同行業、場景和複雜配送網絡中管理訂單與騎手配備的痛點,而其實時訂單調度系統覆蓋了門店、商圈及城市三個,相當全面。集團亦有其「豐配雲」SaaS即時物流系統,為配送服務商和有自配送業務的品牌商提供一站式同城物流解決方案,更推出無人機急送服務,何謂任務必達。

中國國務院去年發佈第一份國家級五年規劃《「十四五」現代物流發展規劃》,給予對推動現代物流實現「由大到強」升級轉變指引,當中包括現代物流的空間佈局、重點任務和重大工程,將會為順豐同城這類企業的未來增長帶來更全面的支持。

