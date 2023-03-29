【解構阿里巴巴改革】阿里巴巴9988六大業務重組、鋪路子公司上市　大摩料最牛可升逾倍、一文看清券商最新看法

▲ 【解構阿里巴巴改革】阿里巴巴9988六大業務重組、鋪路子公司上市 一文看清券商最新看法

阿里巴巴 （09988） 大規模組織變革，為6大業務集團潛在上市鋪路，市場看好阿里巴巴分拆業務䆁放價值，券商普遍看好阿里巴巴重組可成為股價的催化劑，同時給予阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、國際數字商業、菜鳥、大文娛等業務集團更大決策自主權，加快應對市場變化。

大摩：阿里巴巴股價未來60日有逾80%機會上升

摩根士丹利指，由於阿里巴巴股價近日受壓，令短期估值變得更吸引，而阿里巴巴進行重組將成為股價的最大型推動力，預期阿里巴巴股價於未來60日有逾80%機會上升。據該行最牛的股價預測，阿里巴巴美股目標價可見200美元，相當於股價可急逾倍，即使基本目標價150美元，潛在升幅亦有逾五成。

大摩指，阿里巴巴重組是在內地消費復甦背景下進行，對於客戶管理收入出現拐點，其次是阿里巴巴重組可以釋放公司價值，相信這會改變市場對於阿里巴巴的看法，以各部分的總估值來評估阿里巴巴。

現時阿里巴巴估值相當於2024年預測市盈率約9倍，撇除現金後市盈率約7.5倍，估值吸引，集團同時有210億美元的股份回購計劃，相信阿里巴巴會是內地復常，以及環球投資者流入內地的代替品（proxy）。

大和：菜鳥和本地生活上市可能性增加

大和認為，阿里巴巴實施「1+6+N」組織結構，業務將擁有更高程度靈活性，並可能在集團層面釋放價值。 大和認為，在前幾輪阿里巴巴調整人員匯報架構及人員任命後，業務集團的新成立並不令人驚訝。

大和解讀阿里巴巴內部信並得出數個正面作用：1）在競爭加劇的情況下，建立單獨業務集團將使市場能夠更快地做出反應，這種組織變革不太可能造成營運中斷，因為管理層變革已經出現一段時間，而成果可能需要時間來觀察。2）菜鳥和本地生活上市的可能性增加，外部融資也應該為阿里巴巴集團釋放價值。 3）根據個人股票期權計劃，員工利益將更好地與相關業務集團保持一致，為他們創造更大擁有權，提高員工的士氣和留任率。 4）業務集團的順序意味著阿里巴巴集團視內部雲業務為最高優先級。

高盛看好阿里重組架構有助市盈率估值修補

高盛同樣認為，阿里巴巴調整組織架構將帶來數個積極影響，同時對市盈率估值修補正面。高盛提到，阿里資產淨值折讓達到52%，較全球其他典型控股公司的30-50%大。此外，阿里淨資產折讓與京東集團 （09618） 的48%大體一致，然而過去京東已經獨立融資或分拆主要子公司。

高盛認為，阿里巴巴6個業務集團均獨立運營，非中國商業業務利潤周轉或更快；總部層面成本更低，後端更精簡；阿里業務不同業務價值升值，特別是未來獨立中國商業業務和阿里雲業務；以及如果每個子公司以自有資本中實施員工持股計劃，阿里巴巴控股公司層面的員工股份稀釋或更低。

富瑞：潛在IPO可激勵業務集團

富瑞認為，重組使不同的業務部門能夠快速應對市場變化並加強決策。每個業務集團都要對其業績負責，潛在IPO會進一步激勵業務集團，重組䆁放不同業務部門估值。

富瑞報告認為，阿里今次舉動屬重要的組織變革，「1+6+N」結構有助靈活和精簡管理，並得到中端和後端基礎設施支援。富瑞相信，市場將進一步研究每個業務部門的機會和潛力。

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