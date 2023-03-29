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【業績｜物管股】雅生活大插7%　去年少賺兩成、不派息

股市 09:50 2023/03/29

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【業績｜物管股】雅生活去年少賺兩成、不派息

雅生活 （03319） 去年收入升9.2%，至153.8億元（人民幣‧下同），利潤跌20.3%至18.4億元，整體毛利率跌5.5個百分點，至22%，不派息，去年派稅前每股人民幣0.41元。

雅生活大跌7%，報6.99元，創逾四個月低。

年內，集團物業管理服務收入按年增長15.8%至100.3億元；業主增值服務收入按年增長24.3%至23.2億元；城市服務收入按年增長88.3%至13.1億元；及外延增值服務收入按年下降40%至17.1億元。

截至去年底止，集團在管面積及合約面積分別為5.46億平方米及7.3億平方米，新增在管面積和合約面積分別達5690萬平方米和6840萬平方米，第三方項目佔總合約面積的79.8%。

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編輯：姚卓然

雅生活服務（03319） 港股 內地物業 物業管理 派息 物業管理股
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