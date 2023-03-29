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【AAPL】蘋果在美國推「Apple Pay Later」先買後付服務
蘋果（美：AAPL）在美國推出其首項名為「Apple Pay Later」的先買後付服務，這服務允許用戶將購買款項拆成四筆並在六周內付清，無需支付利息或額外費用。
蘋果指，該功能內置在「錢包（Apple Wallet）」應用程式中，用戶可以向蘋果申請50美元至1,000美元的貸款，而不會影響他們的信用評分。
公司表示，用戶可以在「錢包 中查看現有貸款的到期金額，以及未來30天內到期的總金額。而用戶將被要求連接扣賬卡（debit card）作為還款方式，並不接受信用卡。
該功能於去年6月首次亮相，是蘋果在金融領域擴張計劃的組成部分。Apple Pay Later原本預計將於9月推出，但又額外花了幾個月的時
間。公司表示，將「隨機選擇」用戶來提供「預發行」版本，並計劃在「未來幾個月」向所有客戶推出這項服務。
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編輯：姚卓然