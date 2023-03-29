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【阿里分拆】時富：阿里分拆有利集中資源 目標價140元指日可待 宜趁低吸納

股樓投資 09:39 2023/03/29

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阿里巴巴（09988）宣布將會進行史上最大重組，分設六大業務，各業務將來或獨立上市集資。時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，阿里目前業務增長及估值低迷，但分拆6大業務板塊有利集中資源，以分類加總估值法（Sum of the Parts)計算6大業務，再加上有機會逐一分拆，阿里目標價140元指日可待。

黃偉棠指出，阿里剛宣布重組架構，將業務分拆為六個單位管理：阿里雲、線上業務、菜鳥物流、本地服務、環球數碼商業及數碼媒體娛樂。此舉不但能集中資源，令公司可更快更有效地因應市場形勢做決策。更重要的是一改以往策略，加入年青一代的創業思維元素，令公司可繼續向前邁進。

例如，現時雲端儲存平台服務的阿里雲和物流服務平台的菜鳥，已成為公司主要收入來源。阿里雲在過去五年間取得超過4倍的收入增長，全年超過740億元（人民幣，下同），而菜鳥去年亦有超過460億元的進帳。

延伸閱讀：【第2季部署】中金續看好高息國企股  另推薦其中20股【見下頁

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這兩項業務加上國際商貿，已經超過阿里中國電商業務的30%。公司股價未來去向，亦將取決於這三個板塊的發展。至於本地服務和數碼媒體娛樂部份，則有待觀看其發展。

他指出，阿里上周公布業績，公司整體收入仍有所增長，但給市場的印象是一間已然步入成熟階段的大型企業，增長率由以往的高雙位數字跌至現時只有2%的低增長率。

雖然公司已經在這數年間不斷推出新的網上平台，例如1688、淘菜菜、淘特等，惟整體營業額仍難繼續以高水平增長。根據中國統計局公布，2022年前三季度，全國網上零售額按年只增長4.0%，較2021年同期的18.5%相距甚遠。

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黃偉棠認為，值得關注的是阿里的國際商貿業務，尤其是以東南亞和東歐市場為主，例如來贊達、Trendyol等都有不俗的表現。阿里現時的情況和2005年的微軟（美：MSFT）頗為相似，股價偏軟，股值如市盈率、EV/EBITDA 也跌至新低。

在整體營運上，毛利率不斷下跌，由以往60%以上跌至現在只有36%，稅息前折舊攤銷利潤率(EBITDA margin) 則由數年前35%以上跌至現在的17%左右，淨利率(non-GAAP)亦由跌至15%左右。

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黃偉棠表示，雖然公司營運情況未如理想，前景亦充滿挑戰，但其自身業務仍具相當價值。根據折扣現金流模型，和利用市場主流機構的保守股值預測，9倍的EV/EBITDA及15倍的市盈率計算出來的目標價應為每股110港元，此目標價已假設未來公司只有平穩發展，並沒有推出新業務戰略，及以成熟科技公司 較低股值作評估，故現價可入。

若用分類加總估值法（Sum of the Parts) 來把六個單位未來一年營銷額預測再配合所屬行業的市銷比率（Price to Sales) 中位數計算，其結果遠超現時股價，目標為每股140港元以上。若考慮公司公佈所提及的六大業務分拆上市，這目標價便是指日可待。

以上述基本模式運算，投資者短期可望以110港元為最低目標，如日後分拆業務並逐一上市，則可上望每股140港元。投資者應利用此刻機會趁低吸納。

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記者：李兆明

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