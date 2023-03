【阿里分拆】時富：阿里分拆有利集中資源 目標價140元指日可待 宜趁低吸納

阿里巴巴(09988)宣布將會進行史上最大重組,分設六大業務,各業務將來或獨立上市集資。時富資產管理董事總經理黃偉棠表示,阿里目前業務增長及估值低迷,但分拆6大業務板塊有利集中資源,以分類加總估值法(Sum of the Parts)計算6大業務,再加上有機會逐一分拆,阿里目標價140元指日可待。

黃偉棠指出,阿里剛宣布重組架構,將業務分拆為六個單位管理:阿里雲、線上業務、菜鳥物流、本地服務、環球數碼商業及數碼媒體娛樂。此舉不但能集中資源,令公司可更快更有效地因應市場形勢做決策。更重要的是一改以往策略,加入年青一代的創業思維元素,令公司可繼續向前邁進。

例如,現時雲端儲存平台服務的阿里雲和物流服務平台的菜鳥,已成為公司主要收入來源。阿里雲在過去五年間取得超過4倍的收入增長,全年超過740億元(人民幣,下同),而菜鳥去年亦有超過460億元的進帳。

這兩項業務加上國際商貿,已經超過阿里中國電商業務的30%。公司股價未來去向,亦將取決於這三個板塊的發展。至於本地服務和數碼媒體娛樂部份,則有待觀看其發展。

他指出,阿里上周公布業績,公司整體收入仍有所增長,但給市場的印象是一間已然步入成熟階段的大型企業,增長率由以往的高雙位數字跌至現時只有2%的低增長率。

雖然公司已經在這數年間不斷推出新的網上平台,例如1688、淘菜菜、淘特等,惟整體營業額仍難繼續以高水平增長。根據中國統計局公布,2022年前三季度,全國網上零售額按年只增長4.0%,較2021年同期的18.5%相距甚遠。

黃偉棠認為,值得關注的是阿里的國際商貿業務,尤其是以東南亞和東歐市場為主,例如來贊達、Trendyol等都有不俗的表現。阿里現時的情況和2005年的微軟(美:MSFT)頗為相似,股價偏軟,股值如市盈率、EV/EBITDA 也跌至新低。

在整體營運上,毛利率不斷下跌,由以往60%以上跌至現在只有36%,稅息前折舊攤銷利潤率(EBITDA margin) 則由數年前35%以上跌至現在的17%左右,淨利率(non-GAAP)亦由跌至15%左右。

黃偉棠表示,雖然公司營運情況未如理想,前景亦充滿挑戰,但其自身業務仍具相當價值。根據折扣現金流模型,和利用市場主流機構的保守股值預測,9倍的EV/EBITDA及15倍的市盈率計算出來的目標價應為每股110港元,此目標價已假設未來公司只有平穩發展,並沒有推出新業務戰略,及以成熟科技公司 較低股值作評估,故現價可入。

若用分類加總估值法(Sum of the Parts) 來把六個單位未來一年營銷額預測再配合所屬行業的市銷比率(Price to Sales) 中位數計算,其結果遠超現時股價,目標為每股140港元以上。若考慮公司公佈所提及的六大業務分拆上市,這目標價便是指日可待。

以上述基本模式運算,投資者短期可望以110港元為最低目標,如日後分拆業務並逐一上市,則可上望每股140港元。投資者應利用此刻機會趁低吸納。

