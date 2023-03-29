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【FTX爆煲】薯條哥被加控賄賂中國官員　行賄4000萬美元換賬戶解凍

股市 08:55 2023/03/29

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【FTX爆煲】薯條哥被加控賄賂中國官員　行賄4000萬美元換賬戶解凍

FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱「薯條哥」）遭加控行賄中國官員。加上串謀違反海外反腐敗法（（Foreign Corrupt Practices Act， FCPA）），Sam Bankman-Fried現在面臨13項刑事指控。

根據新起訴書，Sam Bankman-Fried被指授權向一名或多名中國政府官員，支付4000萬美元，意圖換取解凍在Alameda Research的賬戶。檢察官稱，Sam Bankman-Fried和同夥曾考慮並嘗試了多種方法來解凍這些賬戶。

Alameda Research為一家與FTX有關聯的公司，被凍結的賬戶中有逾10億美元的加密貨幣，中國執法當局於2021年凍結了Alameda在內地最大兩個加密貨幣交易所的交易賬戶。

【FTX爆煲】薯條哥否認所有控罪　10月正式聆訊

【FTX爆煲】Alameda借出42億港元　助薯條哥SBF購入Robinhood權益、成債權人爭奪資產

責任編輯︰梁浩碩

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