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【新股IPO】Lalamove母企拉拉科技終來港上市　去年首錄經調整利潤5320萬美元

新股IPO 08:49 2023/03/29

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【新股IPO】Lalamove母企拉拉科技終來港上市　去年首錄經調整利潤5320萬美元

港產物流公司貨拉拉Lalamove母企拉拉科技（LALATECH）終於來港，並在昨（28日）遞交上市申請。公司去年收入按年升22.6%至10.4億美元，雖然連續三年虧損，惟去年虧損收窄至4909萬美元，較2021年的蝕20.9億美元減少，而更於去年自成立以來，按經調整基準首次達至盈利，並實現經調整利潤（非國際財務報告準則計量）5320萬美元。

據初書招股書指，公司自2013年成立，發展至2022年，公司為全球平均月活商戶最大的物流交易平台及已完成訂單數量最大的物流交易平台。去年，公司促成的已完成訂單達到4.28億，全球貨運GTV達67.2億美元。同期，公司平均月活商戶约1140萬，平均月活司機約100萬，覆蓋全球11個市場超過400個城市。

公司主要股東包括公司創始人、董事會兼首席執行官周勝馥（25%）、高瓴資本 （10.4%）、紅杉資本 （9.2%）、概念資本 （8.3%）、清流資本（7.3%）和順為資本（6.9%）。其他投資資者包括騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、老虎全球管理、美國公共和私募投資公司、博裕資本、維恩資本、富衛等。

公司集資將用於在未來三至五年驅動中國內地的核心業務的增長及擴充服務種類；將用於在未來三至五年進一步加快公司在全球的業務擴張以抓住全球物流市場的廣闊機遇；又將用於在未來三至五年進一步投資研發，以持續開發及提升公司的技術基礎設施，因為技術是公司以及驅動貨運的核心要素。

公司是次上市，高盛，美銀證券和摩根大通為保薦人。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：姚卓然

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